إردوغان يتحدث عن إحياء

2022/05/01 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت إن تركيا والسعودية لديهما رغبة مشتركة في "إعادة تفعيل إمكانيات اقتصادية عظيمة" بين البلدين، وذلك بعد زيارته الأولى للمملكة منذ 2017.

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