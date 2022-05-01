2022/05/01 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقّعت الحكومة المغربية السبت عشيّة عيد العمال العالمي، “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.يشمل الاتفاق ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل […]

ظهرت المقالة عشية عيد العمال..



المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور 10% أولاً على ايرث نيوز.

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