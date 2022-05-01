الجيش الأمريكي يعوض إيطالية بكعكة عيد ميلاد سرقها جنوده قبل 77 عامًا

2022/05/01 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم الجيش الأمريكي كعكة عيد ميلاد جديدة لامرأة إيطالية، بالضبط بعد 77 عامًا من قيام الجنود الأمريكيين الذين يقاتلون في قريتها المحلية بتناول الكعكة التي تم صنعها في عيد ميلادها الثالث عشر.

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