مقاهي الهويدر .. ذاكرة أجيال . - محمد السعدي

2022/05/01 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي مقاهي قرية الهويدر ..



ذاكرة أجيال كتب كثيراً عن مقاهي العراق وتحديداً مدينة بغداد من قبل أجيال متعاقبة ومهتمين ورواد منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921م .



لكن مقاهي القرى والاحياء والمدن وعلى الرغم من صخبها وتاريخها وشخصيات روادها ومعتركاتها السياسية والثقافية بقيت مهمولة إن لم تكن معدومة من الاهتمام وتسليط الاضواء عليها وعلى تاريخها وحكاياتها .اليوم ..



سأتوقف في تلك ال ......





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