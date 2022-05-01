2022/05/01 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحقق زاخو انتصار ثمينا على أربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب فرانسوا حريري ضمن الجولة (29) من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل أهداف المباراة لزاخو كل من فرانك سدريك، برونو اوليفيرا، فيتور سيلفا (51، 81، 90+11)، ولاربيل سفين منصور (90+8).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو يهزم أربيل بثلاثية في الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو يهزم أربيل بثلاثية في الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).