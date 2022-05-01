السامرائي يغرد في عيد العمال

2022/05/01 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الاحد، بمناسبة عيد العمال.

وقال السامرائي في تغريدته، إنّ "الإحتفال الحقيقي بعيد العمّال هو تعديلُ قانون العمل بما يكفل حياةً كريمةً للعاملينَ في جميع القطّاعات الحكومية والخاصة".

وأضاف، أن "الدولة تضمن من خلاله لأبناءها فرص عمل حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإنهاء البطالة ومعالجة الفقر".

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