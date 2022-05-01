إيلون ماسك لنائبة أمريكية: توقفي عن مغازلتي أنا “خجول”

2022/05/01 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه إيلون ماسك ردا صادما لعضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بعد وصفها شرائه لـ”تويتر” بأنه يثير جرائم كراهية.وكتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، تعليقا على انتقادات ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، قائلا: “توقف عن مغازلتي، أنا خجول حقًا،.وأضاف رمزًا تعبيريًا خجلاً يتماشى معه.وأشارت كورتيز إلى […]

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