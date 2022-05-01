بلباو يعبر عقبة أتلتيكو بثنائية في الليجا

2022/05/01 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، على أتلتيكو مدريد 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، السبت.وتواجه الفريقان في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل هدفي بلباو كل من ماريو هيرموسو، لاعب أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الثامنة وإينياكي ويليامزعند الدقيقة 56 من ركلة جزاء.ورفع بلباو […]

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