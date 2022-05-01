طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي بعد غياب 38 عاماً

2022/05/01 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نال طرابزون سبور لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام حوالي 4 عقود، وذلك عقب تعادله أمام ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة 35.ودخل طرابزون سبور المباراة بنية هجومية ترجمها أندرياس كورنلويس إلى هدف التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية إثر كرة مررها عبد القادر عمر وتابعها المهاجم الدنماركي […]

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