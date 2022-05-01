2022/05/01 | 01:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "حزب الله" اللبناني، عن تقديمه

اقتراح قانون لحماية أموال المودعين،

إلى المجلس النيابي، معربا عن أمله

بإقرار هذا القانون.

وفي مؤتمر صحفي له، قال رئيس كتلة

"الوفاء لللمقاومة" (حزب الله)، النائب

مح

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