محافظة ميسان : توزيع (٥٠٠) قطعة ارض سكنية في قضاء المجر الكبير لعوائل الشهداء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

2022/05/01 | 01:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت لجنة توزيع قطع الاراضي السكنية في

محافظة ميسان ، السبت ، وجبة جديدة من

قطع الأراضي السكنية بمديرية بلدية

المجر الكبير ، التي خصصت لعوائل

الشهداء والجرحى والمشمولين بشبكة

الرعاية الاجتماعية وبعدد

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