المئات من خريجي التربية غير المحاضرين يتظاهرون بكربلاء للمطالبة بحقهم لشمولهم بالتعيينات

2022/05/01 | 01:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من خريجي التربية

والاداريين غير المحاضرين في كربلاء

للمطالبة بشمولهم بالتعيينات.



وقال

ممثل الخريجين والإداريين حسن جودة، ”

خرجنا لهذا بأعتصام مفتوح أمام مبنى

المحافظة من اجل خروج المحافظ

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