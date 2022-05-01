الفاءات الثلاثة والدين والسياسة - عبدالجواد سيد

2022/05/01 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد أقصد بالفاءات الثلاثة الأعياد الإبراهيمية الكبرى الثلاثة ، التى تزاحمت وتصارعت فى القدس هذه الأيام ، فصح اليهود ، فصح المسيحيين ، وفطر المسلمين ، وعلاقتها بالدين والسياسة ، والإفتراض القائل بأن كل الأديان أحداث سياسية تحولت إلى عقائد ، وما أعيادها الكبرى إلا ذكريات لإنتصارات تلك الأحداث التى أصبحت عقائد ، فكيف هذا ؟ دعونا نبدأ بفصح اليهود الأقدمعيد فصح اليهود هو الإحتفال بذكرى الخروج من مصر ، ......





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