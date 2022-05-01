بنزيما: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

2022/05/01 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يريد الفرنسي كريم بنزيما الاكتفاء بتتويج فريقه ريال مدريد بلقب الليجا فقط، بل يطمح أيضًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.وتوج ريال مدريد بطلاً لليجا اليوم السبت بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة (4-0)، وهو لقب الدوري الإسباني الخامس والثلاثين في تاريخ الميرنجي.وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب بنزيما: “كأس […]

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