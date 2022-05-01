2022/05/01 | 01:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مواطن سعودي حالة من التفاعل عبر تويتر، بعد قيامه بحلق شاربه خلال بث مباشر بعد خسارته تحديًا حول موعد عيد الفطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن سعودي يثير تفاعلا لحلقه شاربه بعد خسارته رهانًا حول موعد عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن سعودي يثير تفاعلا لحلقه شاربه بعد خسارته رهانًا حول موعد عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).