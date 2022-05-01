2022/05/01 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض الحكم المساعد لمباراة أربيل وزاخو إلى اعتداء من قبل جماهير نادي أربيل مساء السبت.وبعد خسارة فريقهم في ديربي كردستان، أمطرت جماهير اربيل الحكم المساعد بقناني زجاجية تعبيراً عن غضبها.وانتهت المواجهة بفوز زاخو بثلاثة أهداف لهدف في ختام الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز.اضغط على الرابط التالي لمشاهدة الفيديو: IMG_9197

ظهرت المقالة بالفيديو..



جماهير أربيل ترشق الحكم المساعد بقناني زجاجية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. جماهير أربيل ترشق الحكم المساعد بقناني زجاجية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. جماهير أربيل ترشق الحكم المساعد بقناني زجاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).