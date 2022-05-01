إنقاذ شاب حاول الانتحار في كركوك

2022/05/01 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعتمكنت شرطة محافظة كركوك من إنقاذ شاب حاول الانتحار في المحافظة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه تم إنقاذ شاب حاول الانتحار من قبل شرطة محافظة كركوك.وأضاف، أن الشاب الذي حاول الانتحار طالب مرحلة ثانية في كلية الهندسة جامعة كركوك وهو يعاني من مرض نفسي.

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