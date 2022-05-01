ديوان الوقف السني يعلن يوم الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر

2022/05/01 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني، السبت، أن يوم

الإثنين المقبل هو أول أيام عيد

الفطر.

وقال الديوان خلال احتفالية تحري

رؤية هلال شهر شوال، إنه "لعدم ثبوت رؤية

هلال شهر شوال مساء اليوم، فإن يوم غد

سيكون مكمل

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