السفارة الأميركية تعزي بوفاة وزير الثقافة السابق عبدالأمير الحمداني

2022/05/01 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّت السفارة الأميركية لدى بغداد،

اليوم السبت، بوفاة وزير الثقافة

السابق عبدالأمير الحمداني.





وقالت السفارة في بيان لها اليوم (30

نيسان 2022)، إن "سفارة الولايات المتحدة

الأمريكية في بغداد تنعى وزير ا

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