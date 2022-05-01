الديمقراطية هدية سيئة غلافها جميل جدا

2022/05/01 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

بداية ان للديمقراطية انواع وهي مثلا

ديمقراطية توافقية، ديمقراطية موجهة،

ديمقراطية شمولية، ديمقراطية إجرائية،

ديمقراطية طائفية، وما نريد الحديث عنه

هي الشمولية وهي عندما يقال ل

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