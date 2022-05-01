2022/05/01 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في صورة مؤرخة الأول من كانون الأول/ديسمبر 2021.© أ ف ب/ارشيف عطا كناره طهران (أ ف ب) – رفض رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف السبت الانتقادات الموجّهة إليه على خلفية تبضّع أفراد من عائلته في الخارج بينما تعيش بلادهم ظروفًا اقتصادية صعبة.وجد قاليباف نفسه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان الإيراني يرفض انتقادات بعد رحلة لعائلته للخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان الإيراني يرفض انتقادات بعد رحلة لعائلته للخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).