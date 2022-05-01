صاروخان يستهدفان قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي في العراق

2022/05/01 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلوجة (العراق)-(أ ف ب) – استهدف صاروخان السبت قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، وسقطا في محيطها، وفق بيان لقوات الأمن العراقية، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار.وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “صاروخين سقطا خارج قاعدة عين […]

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