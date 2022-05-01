بالأسماء والأرقام.. تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد

2022/05/01 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار.

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