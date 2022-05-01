2022/05/01 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسات وسوالف شبابية رائعة من شارع فلسطين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 089tDDrje9k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسات وسوالف شبابية رائعة من شارع فلسطين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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