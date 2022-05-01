محافظ كربلاء يكشف بالارقام عن طفرات نوعية في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

2022/05/01 | 02:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ كربلاء المقدسة عن طفرة نوعية

تشهدها المحافظة في المجال الزراعي

والثروة الحيوانيةحيث تشهد زيادة كبيرة

في المساحات الخضراء واستثمار الاراضي

الصحراوية في زراعة مختلف المنتجات

الزراعية

واوضح ال

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