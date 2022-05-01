2022/05/01 | 02:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام عربية أن دولة

أفغانستان أعلنت رسميا أن أول أيام عيد

الفطر 2022 سيكون يوم غد الأحد الموافق

الأول من شهر مايو ، وذلك خلافا لأغلب

الدول العربية والإسلامية التي أعلنت

ان الأحد هو المتمم ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافا لكل الدول العربية والاسلامية :أول دولة تعلن عيد الفطر اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلافا لكل الدول العربية والاسلامية :أول دولة تعلن عيد الفطر اليوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).