2022/05/01 | 02:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي السبت تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف 10 أشخاص في إطار العملية، بينهم 5 من جنسيات عربية، وضبطه أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاغون.

وفي بيان بث على منصات التواصل الاجتماعي، قال الجهاز إن مفارزه تمكنت من "تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكونان من 10 أفراد من جنسيات عربية وعراقية"، وفق فرانس برس.

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مستودع كبير

كما أضاف أنه تم "ضبط مستودع كبير لخزن المواد المخدرة يقع جنوب غربي العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من الستة ملايين و200 ألف حبة وهو ما يقدر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة".

كذلك أوضح أن الشبكة الأولى تضم "4 متهمين من جنسيات عربية يعملون على إعادة تفريغ تلك الحبوب وبيعها"، مردفاً أنه تم اعتقال 3 عراقيين بناء على "اعترافات" الأربعة الآخرين.

وتضم الشبكة الثانية متهماً عربي الجنسية قبض عليه وبحوزته 6 كلغ من مادة الحشيشة، وفق البيان، فيما تم توقيف شخصين إضافيين ضمن الشبكة، لم يحدد جنسيتهما.

فيما اعترف المتهمون جميعاً "بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق"، بحسب البيان.

ملاحقة تجار المخدرات

يذكر أن القوات الأمنية عززت عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة وتعلن بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، تمكنت القوات الأمنية من توقيف 18 تاجر مخدرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، وفق ما أفاد مصدر رسمي في المحافظة فرانس برس.

كما كشف أن أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها، عثر على غالبيتها في المناطق القريبة على الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن "غالبية تجار المخدرات جرى توقيفهم في مناطق حدودية مع سوريا، لا سيما في الرطبة والقائم".

مليون و800 ألف حبة كبتاغون

ومنذ مطلع شهر أبريل، ضبطت مليون و800 ألف حبة كبتاغون في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، بحسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن قضية المخدرات باتت تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصاً في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

وفي ديسمبر، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

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