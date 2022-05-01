الجيش الفنزويلي يضبط غواصة لتهريب المخدرات من كولومبيا

2022/05/01 | 03:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال قائد العمليات الإستراتيجية الفنزويلية دومينغو هيرنانديز إن القوات المسلحة ضبطت غواصة كولومبية لتهريب المخدرات في ولاية أبوري كجزء من عملية "الدرع البوليفاري".وقال هيرنانديز: "خلال عملية الدرع البوليفاري 2022 ودفاعا عن سيادتنا، تم ضبط غوصاة على ضفاف نهر أراوكا، والتي تستخدمها جماعة TANCOL لنقل المخدرات من كولومبيا عبر أراضينا".ووفقا له، فقد تم استخدام المركبة التي يبلغ طولها ستة أمتار لتهريب البضائع سرا من كولومبيا إلى الساحل الأطلسي لفنزويلا على طول نهر أورينوكو.

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