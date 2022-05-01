الكحك والفسيخ ... قصيدة - منى حلمي

2022/05/01 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الكحك والفسيخ --------------------- تختلط رائحة الكحك بالفسيخ فأختنق من حصار الهواء انتهى الصيام وصلاة قيام الليل والتراويح فى الميكرفونات ورؤساء بلادنا يتبادلون كلمات التهنئة بالتلفونات والبرقيات والابتسامات كأننا اكتشفنا أعظم الاكتشافات واخترعنا بعلمنا أنبل الاختراعاتأكثر من ألف وأربعمائة عام وأمة المسلمات والمسلمين يصومون ويصلون ويتعبدون ......





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