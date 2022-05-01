2022/05/01 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "ليس هناك عقاب أخطر من العمل غير المجدي واليائس." -ألبرت كامو،"أسطورة سيزيف"، غاليمار ، 1942لا شك أن فكرة العمل مرتبطة بالشجاعة.



لكي تعمل، عليك أن تكون شجاعًا، والقيود التي يتعين عليك الخضوع لها لا تساوي إلا الجدارة التي تكتسبها في مواجهة التحدي.



لكن، عند الفحص الدقيق، أليس من الصعب عدم فعل أي شيء عندما يكون كل شيء محمومًا، لتحمل التقاعس عن العمل في عالم محكوم عليه بالتغير وانعدام الأمن الوظيف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم العمل من القيود الى الحرية - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم العمل من القيود الى الحرية - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).