تعرف على موجة غبار العيد القادمة الى العراق

2022/05/01 | 04:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأثر البلاد اعتبارا 30/4/2022 بامتداد

المنخفض الجوي القادم من شــــــــمال

افريقيا ً (الخماسيني) من مساء امس السبت

وابتداءاً من االقسام الشمالية الغربية

.

وبحسب تقرير جوي عن الحالة الغبارية

المؤثرة

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