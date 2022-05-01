عالية نصيف: أمين بغداد قام بتغيير استعمال 27 قطعة أرض دون مراعاة التصميم الأساس للعاصمة

2022/05/01 | 04:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن شكوك تثار

حول عقد اجتماع استثنائي ترأسه امين

بغداد وكالة علاء معن للجنة العليا

للتصميم الأساس لمدينة بغداد جرى خلاله

تغيير استعمال ٢٧ قطعة أرض، مبينة أن

بورصة الفساد ستكون س

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