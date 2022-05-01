فوائد شرب القرفة قبل النوم

2022/05/01 | 04:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب بعض النساء في احتساء مشروب ساخن

بعد تناول وجبة العشاء، ونظراً للأضرار

التي يلحقها الشاي، وكذلك القهوة،

بالصحة العامة في هذا الوقت من اليوم،

يفضّل استبدالهما بالمشروبات العشبية

المعروفة بقيمتها ال

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