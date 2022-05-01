بوتين أمام كأسين.. الهزيمة أو النووي

2022/05/01 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاربة بوتين لحربه على أوكرانيا وإصراره على مبرراتها دون أدنى اكتراث لكلفتها، تدفع إلى استبعاد خيار وقف الحرب والاكتفاء بما "حققه" ميدانيا، لأن ذلك وجه من وجوه الهزيمة التي يرفض بوتين وفريقه النظر إليها.

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