مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالدوري الانكليزي برباعية نظيفة في مرمى ليدز

2022/05/01 | 05:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر فريق مانشستر سيتي مجددا ترتيب

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

إثر تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد 4 /صفر

في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على

ملعب"ايلند رود" في إطار الجولة الخامسة

والثلاثين من

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