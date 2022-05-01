استهداف قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي في العراق بصاروخين ولا ضحايا

2022/05/01 | 05:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف صاروخان اليوم قاعدة عسكرية

عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي

لمكافحة الارهابيين، وسقطا في محيطها،

وفق بيان لقوات الأمن العراقية، من دون

أن يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار.

وجاء في بيان لخلية الإعلام

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