إصابات كورونا العالمية تتجاوز 510.98 مليون والوفيات 6 ملايين و 633596 والعراق الاكثر عربيا

2022/05/01 | 05:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 510.98

ملايين نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على

مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد

الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة

ملايين و 633596?.

وبينت الإحصاءات أنه تم تسجيل إصابات

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