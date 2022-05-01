رئيس الوزراء : تفاهم قريب بين الرياض وطهران

2022/05/01 | 05:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، أن «التفاهم» بين طهران

والرياض «بات قريباً»، فيما استؤنفت

جولات الحوار بين البلدين في العاصمة

العراقية الأسبوع الماضي بعد فترة

انقطاع.



وكانت جولة خامسة من المحا

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