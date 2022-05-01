في اتصال مع كوليبا.. بلينكن يكشف خطط عودة دبلوماسيين أميركيين إلى أوكرانيا

2022/05/01 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، على دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي الوحشي.

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