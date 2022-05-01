العراق.. من هو العدو، ومن هو الصديق؟

2022/05/01 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختلف السياسيون كثيراً في العراق، وينشغل الرأي العام وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بسجالات بشأن خلافاتهم، ويبقى الرأي العام منقسماً بشأن خلافاتهم التي ترسخ التصدع الاجتماعي.ولكنَّهم يعودون ويجلسون إلى طاولة واحدة، وبالتأكيد لا يجمعهم حُبّ الوطن ولا البحث عن خلاص لمأزق سياسي، وإنّما يجلسون ليتقاسموا مغانمَ السلطة وحصصهم مِن الوزارات.

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