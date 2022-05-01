2022/05/01 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت في بغداد الأسبوع الفائت، الجولة الخامسة للحوار السعودي – الإيراني، بمشاركة عُمانية هذه المرة، وبتقييم للنتائج، غلبت عليه "الإيجابية" وروح التفاؤل، فيما ينتظر أن تلتئم الجولة السادسة على المستوى السياسي والدبلوماسي، بعد أن ظلت الجولات الخمس الأولى، محصورة بالجوانب الأمنية الثنائية والإقليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجولة الخامسة من الحوار السعودي-الإيراني...إدارة الصراع توطئة لاحتوائه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجولة الخامسة من الحوار السعودي-الإيراني...إدارة الصراع توطئة لاحتوائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).