رقم غرفة أردوغان في السعودية ودلالته يثير تفاعلا.. ماذا قال عنه؟

2022/05/01 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، حول رقم الغرفة الفندقية التي نزل فيها خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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