كيميتش: ضرورة توخي الحذر في المباراتين القادمتين

2022/05/01 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حث لاعب وسط بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، فريقه على ضرورة توخي الحذر في آخر جولتين من الدوري الألماني، تجنبا لتكرار ما حدث أمام ماينز.

وسقط الفريق البافاري بشكل مفاجئ خارج أرضه على يد ماينز (1-3) في أولى مبارياته، بعد تتويجه بلقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي.

وقال كيميتش، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي البافاري: "أداء الفريق اليوم يمنحنا دافعا للتفكير" ، مضيفاً اننا "فزنا بلقب البوندسليجا الأسبوع الماضي بالتأكيد، لكنه أمر حققناه مراراً في المواسم الماضية، لهذا يجب أن نحلل ما حدث".

وشدد الدولي الألماني في ختام تصريحاته، على حتمية تجنب تكرار السيناريو نفسه في المباراتين المقبلتين أو في الموسم المقبل".

المصدر / كورة

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