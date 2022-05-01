معوقات بوجه التنظيم النقابي في فلسطين - عائشة حموظة

2022/05/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_حموظة يشكّل التنظيم النقابي إحدى أساسات ودعائم المجتمع المدني، فمن خلاله يمكن للأفراد المهنيين تنظيم ذواتهم للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وبلورة رؤى استراتيجية تجاه الإصلاح والتطوير المهني، والتغلب على سائر العوائق التي تواجه مهنتهم، ويتوصل المهنيون إلى تنظيم ذواتهم عبر انتخاب أعضاء لمجالس النقابات والإتحادات، من متطوعين يقومون بدورهم بتمثيل أعضاء الهيئة العامة التي تعدّ ركيزتها المهنيون، وبالتالي يقع على ......





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