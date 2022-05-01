النضال النقابي والنضال السياسي׃ اية علاقة من المنظور الماركسي - جمال براجع

2022/05/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع تكتسي علاقة النضال النقابي بالنضال السياسي أهمية كبيرة بالنسبة للقوى الماركسية سواء على المستوى النظري اوعلى المستوى العملي.



وقد اثارت هذه العلاقة ومازالت تثير الجدل والنقاش.



ومن شان فهم هذه العلاقة فهما صحيحا كعلاقة جدلية ان يساهم في تطور الممارسة النضالية للحركة الماركسية وللحركة العمالية الثورية نحو تحقيق أهدافها في بناء القوة الطبقية العمالية المنظمة القادرة على اسقاط الرأسمالية وبناء الاش ......





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