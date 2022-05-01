“واشنطن بوست”: أوقات عصيبة بانتظار أوروبا

2022/05/01 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترى صحيفة “واشنطن بوست” أن العام ونصف العام المقبل سيكون، في أي سيناريو تقريبا، وقتا عصيبا بالنسبة لأوروبا التي ليس لديها بدائل كافية في حال قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي.وكتبت الصحيفة: “في أي سيناريو تقريبا ستكون الأشهر الـ18 المقبلة وقتا مؤلما بالنسبة لأوروبا”، مشيرة إلى أن “عواقب الأسعار العالية تنتشر في جميع […]

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