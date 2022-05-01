صورة معارض لأردوغان مع رئيس الـCIA تشعل تكهنات

2022/05/01 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورة لأنس كانتر، المعارض التركي وأحد أشد منتقدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA".

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