بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي) - المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية

2022/05/01 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنبر_العمالي_العربي_المناهض_للإمبريالية بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي)..



بيان صادر عن “المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية”يحيي العمال في المنطقة العربية والعالم، الأول من أيار لهذا العام في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، فالهمجية الامبريالية التي تقودها الإدارة الأمريكية، تتوسع، والنهب والاستغلال الذي تعيشه شعوب الجنوب، وشعوبنا العربية وطبقتها العاملة يتفاقم.نعيش أوضح مظاهر البربرية وال ......





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