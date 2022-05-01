تمثيل النساء في الهيئات النقابية القيادية – الأردن مثالاً - خلدون الحديد

2022/05/01 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خلدون_الحديد في عام 1954 تأسس إتحاد نقابي عمالي تحت اسم (الإتحاد العام لعمال الأردن) مقره عمان ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويهدف إلى تحقيق حياة أفضل للعمال ولرفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية إلى جانب دعم النهج الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات النقابية.



وتنضوي تحت الإتحاد العام لعمال الأردن 17 نقابة عمالية.إن الإطار القانوني الحالي للإتحاد العام لنقابات ......





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