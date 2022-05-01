2022/05/01 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي إن جنوده "دمروا أكثر من 1000 دبابة روسية وما يقرب من 200 طائرة روسية، بالإضافة الى قرابة 2500 مركبة قتال مصفحة." مضيفًا أن "هذه الحرب أضعفت روسيا بالفعل لدرجة أنها اضطرت إلى التخطيط لعدد أقل من المعدات العسكرية للاستعراض في موسكو."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: دمرنا أكثر من 1000 دبابة و200 طائرة لروسيا والحرب أضعفتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: دمرنا أكثر من 1000 دبابة و200 طائرة لروسيا والحرب أضعفتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).